«Газпром»: транзит газа в Европу через ГТС Украины осуществляется в штатном режиме

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1 марта 2022, 10:51

Газовый транзит, MFA Russia/ Globallookpress.com

Подача российского газа в Евросоюз через украинскую территорию осуществляется в штатном режиме. Такое заявление сделал во вторник, 1 марта, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей − 109,6 млн куб. м на 1 марта», − приводит ТАСС слова чиновника.

Отдельно уточняется, что заявки на 28 февраля составляли 105,8 млн кубометров.

Ранее замминистра иностранных дел Сирии Башар Джаафари выразил мнение, что Запад "создал политическую фигуру" президента Украины Владимира Зеленского и использует его как пешку в своих стратегических интересах. В частности, он заметил, что США спровоцировали конфликт Украины и России, чтобы отрезать Европу от российского газа.