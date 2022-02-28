Аргументы Недели Экономика 13+

Украинский кризис спровоцировал рост цен на пшеницу

, 18:17

Украинский кризис спровоцировал рост цен на пшеницу

С 25 февраля украинские порты закрыты. А ведь именно Украина и Россия являются главными экспортёрами пшеницы в мире. На долю двух государств приходится четверть мировой торговли пшеницей, около 20% кукурузой и 80% подсолнечного масла.

Остановка судоходства в Азовском море прекратила поставки российского зерна на внешние рынки. Продажи встали на паузу. Ослабить ограничения Запада Россия может при помощи того же зерна. Если спрос в мире начнёт снижаться, Москва сможет отправить большие объёмы зерна в Китай. При накоплении зерна внутри страны цены на ряд продуктов начнут падать, что также положительно скажется на положении простых людей. Запасы подсолнечного масла в России покрывают объёмы внутреннего потребления.

Но зарубежные потребители не смогут существовать без российской пшеницы и масла. Заменить Россию не сможет ни одного государство в мире, так как рынок предложений и потребителей чётко регламентирован.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram