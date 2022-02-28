Предприниматель Олег Дерипаска: очень хочется разъяснений и комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 февраля 2022, 16:25

Олег Дерипаска, Igor Russak/globallook.com

Российский предприниматель Олег Дерипаска хочет получить разъяснения и внятные комментарии по экономической политике ближайших трех месяцев.

Бизнесмен, узнав о резком повышении Банком России ключевой ставки до 20%, написал в своем Telegram-канале комментарий: «Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев». Вскоре Дерипаска написал еще мнение, что сейчас «реальный кризис и нужны реальные кризис-менеджеры», а «не фантасты с пачкой презенташек». «Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», - добавил он.

Центральный банк РФ 28 февраля объявил о повышении ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых в связи с изменениес внешних условий для российской экономики.

Российские банки готовятся корректировать ставки по кредитным и депозитным продуктам после резкого повышения ключевой ставки Банка России.