Банки готовятся корректировать ставки по кредитам после повышения ключевой ставки

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28 февраля 2022, 15:47 Источник: Интерфакс

банковская карта, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Российские банки готовятся корректировать ставки по кредитным и депозитным продуктам после резкого повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых, о пересмотре ставок по уже выданным кредитам речь не идет.

Совет директоров Банка России принял решение с понедельника, 28 февраля, повысить ключевую ставку на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых.

Повышение ключевой ставки направлено на сохранение сбережений граждан и минимизацию воздействия инфляции. Это решение изменит условия по кредитным и депозитным продуктам. Банки внимательно следят за развитием рыночной ситуации и на основе ее анализа будет принимать решение о корректировке условий. Многие банки, пересматривающие процентные ставки, рассчитывают, что до конца дня они начнут действовать.

Россельхозбанк обещает сделать все возможное, чтобы предложить клиентам максимально выгодные условия. Почта банк планирует в ближайшее время поднять ставки по вкладам, сберегательным счетам и кредитам.

Альфа-банк в ближайшее время планирует значимо повысить проценты по вкладам и накопительным счетам и к обещает скоро рассказать про условия для новых кредитов. Ставки по уже выданным потребительским кредитам и ипотеке меняться не будут. Банк "Открытие" планирует корректировки ценовых условий по сберегательным и кредитным продуктам.



Аналитик Андрей Кочетков заявил, что Центральный банк России сейчас совершает те действия, которые необходимы в сложившейся ситуации.