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Аналитик Кочетков заявил, что повышение ключевой ставки является временной мерой

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Аналитик Кочетков заявил, что повышение ключевой ставки является временной мерой
рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Аналитик Андрей Кочетков в рамках беседы с журналистами в понедельник, 28 февраля, заявил, что Центральный банк России сейчас совершает те действия, которые необходимы в сложившейся ситуации.

Ранее ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых на фоне изменения внешних условий для экономики Российской Федерации.

Андрей Кочетков в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что это необходимо для того, чтобы население не ринулось в банки забирать со счетов рубли и менять их на валюту. Предполагается, что такое решение станет временным и вряд ли отразится на длинных депозитах коммерческих банков.

Кочетков указал на то, что при положительном сальдо торгового баланса и текущих операций у России в течение нескольких недель есть математическое ожидание на укрепление курса рубля.

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