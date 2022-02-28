Мишустин: план мер поддержки экономики будет представлен в ближайшее время

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28 февраля 2022, 13:56 Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики в связи с введёнными Западом санкциями.

Мишустин отметил, что в минувшие выходные в правительстве шли активные совещания по социально-экономической обстановке в России. По его словам, кабинет министров принял целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, он будет представлен в ближайшее время. Премьер добавил, что этот документ еще неоднократно будет обсуждаться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба от санкций Запада.