Мишустин: план мер поддержки экономики будет представлен в ближайшее время

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики в связи с введёнными Западом санкциями.
Мишустин отметил, что в минувшие выходные в правительстве шли активные совещания по социально-экономической обстановке в России. По его словам, кабинет министров принял целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, он будет представлен в ближайшее время. Премьер добавил, что этот документ еще неоднократно будет обсуждаться.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба от санкций Запада.