Экономист Мельник выразил мнение, что фундаментальных оснований для подрыва финопераций внутри России нет

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28 февраля 2022, 10:51 Источник: Радио Sputnik

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кандидат экономических наук Денис Мельник в рамках беседы с журналистами в понедельник, 28 февраля, рассказал, о чем говорят решения Центробанка России на фоне санкций, которые вводит Запад.

Ранее сообщалось, что ЦБ реализует дополнительные меры поддержки кредитным организациям с связи с рестрикциями и предоставляет им возможность принимать решение о неухудшении оценки финположения заемщика для целей формирования резервов под потери. Кроме того, Банк России сообщил, что распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотеке как в рублях, так и в валюте.

Денис Мельник в разговоре с Радио Sputnik отметил: "Это означает, что для нас с вами ничего страшного не происходит". По словам экономиста, ЦБ объявляет о том, что располагает различными резервами, а также имеет решимость использовать их для поддержки внутреннего рынка.

"У нас периодически возникают признаки панических настроений, курс доллара это отражает", – уточнил эксперт и добавил, что решения регулятора демонстрируют, что фундаментальных оснований для подрыва финансовых операций внутри страны нет. Кроме того, действия Банка России показывают, что резервы для поддержания стабильности достаточно продолжительный период есть как у Центробанка, так и у правительства РФ.