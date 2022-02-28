Центробанк запретил продавать иностранцам ценные бумаги

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28 февраля 2022, 09:39 Источник: РИА Новости

ЦБ РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Центральный Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению иностранных клиентов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регулятора.

Такое решение принято в связи с антироссийскими санкциями со стороны Европейского союза.

28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Банка России. Совет ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению банка.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что главы МИД будут обсуждать отключение ряда российских банков от системы SWIFT.