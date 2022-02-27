Жозеп Боррель: решение об отключении банков России от SWIFT будет принято 27 февраля

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27 февраля 2022, 16:30 Источник: "Интерфакс"

Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что решение об отключении ряда банков России от межбанковской системы SWIFT будет принято министрами иностранных дел стран Евросоюза уже сегодня, 27 февраля. Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы примем больше жестких экономических санкций, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT», - написал Боррель.

По его словам, в повестке дня виртуальной встречи министров, которая должна состояться 27 февраля в 20.00 по московскому времени, будет также обсуждение возможности использовать Европейский фонд содействия миру для «финансирования поставок летальных вооружений украинской армии».

О поддержке отключения российских банков от SWIFT в воскресенье заявила также Япония.