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Япония заморозит активы российского руководства, в том числе Путина, и присоединится к решению об отключении РФ от SWIFT

, 15:30 Источник: ТАСС

Япония заморозит активы российского руководства, в том числе Путина, и присоединится к решению об отключении РФ от SWIFT
Флаг Японии, Frank Reder/globallook.com

Премьер-министр Фумио Кисида в воскресенье заявил о том, что Япония, так же, как Евросоюз, Великобритания и США, введет санкции против руководства России и присоединится к решению об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

«Международное сообщество больше не может поддерживать отношения с Россией, как прежде. С этой точки зрения Япония решила ввести такие санкции, как замораживание активов, в отношении представителей российских властей, включая президента Путина», - заявил Кисида.

Японский премьер также сообщил, что страна присоединится к решению западных государств, направленных на « изоляцию России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков».

Ранее в воскресенье сообщалось, что международная банковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные европейскими властями и нацеленные на российские банки.

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