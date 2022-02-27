Япония заморозит активы российского руководства, в том числе Путина, и присоединится к решению об отключении РФ от SWIFT

Аргументы Недели → В мире 13+

27 февраля 2022, 15:30 Источник: ТАСС

Флаг Японии, Frank Reder/globallook.com

Премьер-министр Фумио Кисида в воскресенье заявил о том, что Япония, так же, как Евросоюз, Великобритания и США, введет санкции против руководства России и присоединится к решению об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

«Международное сообщество больше не может поддерживать отношения с Россией, как прежде. С этой точки зрения Япония решила ввести такие санкции, как замораживание активов, в отношении представителей российских властей, включая президента Путина», - заявил Кисида.

Японский премьер также сообщил, что страна присоединится к решению западных государств, направленных на « изоляцию России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков».

Ранее в воскресенье сообщалось, что международная банковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные европейскими властями и нацеленные на российские банки.