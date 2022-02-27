Reuters: SWIFT готовится принять меры против российских банков после правового предписания

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27 февраля 2022, 07:38

карты, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Международная банковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные европейскими властями и нацеленные на российские банки. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает агентство Reuters.

«Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания»,- говорится в заявлении SWIFT.

Ранее в немецком правительстве рассказали, что российские банки, которые попали под санкции Запада, будут исключены из SWIFT. Данные меры направлены на то, чтобы изолировать попавшие под ограничения учреждения от международных финансовых потоков, что существенно ограничит их глобальную деятельность.