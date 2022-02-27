В кабмине ФРГ заявили, что попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT

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27 февраля 2022, 07:06 Источник: РИА "Новости"

банковская карта, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В пресс-службе кабмина ФРГ заявили в воскресенье, что российские банки, которые попали под санкции Запада, будут исключены из SWIFT. Кроме того, планируется заморозить активы Банка России.

Отмечается, что решение об усилении санкций в отношении РФ приняли Соединенные Штаты Америки, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Германия, а также Европейская комиссия.

Уточняется, что данные меры направлены на то, чтобы изолировать попавшие под ограничения учреждения от международных финансовых потоков, что существенно ограничит их глобальную деятельность. Кроме того, было решено ограничить возможности Банка России по поддержке международными финансовыми операциями курса рубля.