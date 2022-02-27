Экономист Остапкович заявил, что отключение России от SWIFT не станет «смертельным ударом»

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27 февраля 2022, 10:26

банковские карты, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Экономист Георгий Остапкович в разговоре с журналистами в воскресенье, 27 февраля, прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отключении российских банков от SWIFT.

Ранее Борис Джонсон заявил, что отключение банков РФ от платежной системы SWIFT – это первый шаг по изоляции страны от мировой финансовой системы.

Георгий Остапкович в беседе с RT отметил, что подобный шаг станет ударом для банковской системы, однако это не смертельный удар. Экономист напомнил, что до середины 80-х годов в России жили без SWIFT, пользовались факсами и телексами. "Но это все усложнит, удлинит передачу", – уточнил эксперт.

Остапкович подчеркнул, что в течение полугода после возможного отключения РФ от данной платежной системы "все это можно будет отработать".