Джонсон назвал отключение России от SWIFT первым шагом к изоляции страны от мировой финансовой системы

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27 февраля 2022, 09:05 Источник: Twitter

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Andrew Parsons/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отключение российских банков от платежной системы SWIFT станет первым шагом по изоляции Российской Федерации от мировой финансовой системы.

Борис Джонсон на своей странице в социальной сети Twitter отметил, что ранее Великобритания вместе с международными партнерами приняла решительные меры по исключению РФ из глобальной финансовой системы, в частности, речь идет об отключении российских банков от SWIFT.

Британский премьер добавил, что стороны намерены продолжить работу в данном направлении.