Экономист Бадалов заявил, что сейчас оценить эффект от санкций США против российских банков невозможно

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 февраля 2022, 15:30

график, pixabay.com

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов ФА при Правительстве РФ Лазарь Бадалов заявил в пятницу, что сейчас оценить эффект от ограничений США против российских банков невозможно.



По словам эксперта, первое понимание эффекта антироссийских санкций будет летом, а урон, нанесенный России новым санкционным пакетом США, будет ощущаться лишь осенью.

Лазарь Бадалов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" напомнил, что у Штатов большой опыт в вопросе введения ограничений, поскольку впервые они пошли на такие действия против Великобритании еще в XIX веке.

Экономист призвал граждан России переждать сложный период, а также отметил, что лишь когда уляжется информационный фон, можно будет делать выводы о дальнейших действиях и последствиях.