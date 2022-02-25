Представитель Минэкономики ФРГ Барон заявила, что санкции против РФ будут иметь последствия для германской экономики

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25 февраля 2022, 15:06 Источник: ТАСС

флаг Германии, pixabay.com

Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон заявила в пятницу, что санкции против России будут иметь последствия для германской экономики в среднесрочной перспективе.

Беате Барон подчеркнула, что, в частности, в ФРГ в связи антироссийскими санкциями будет фиксироваться рост цен. По словам министра, целенаправленность рестрикций, о которых идет речь, абсолютно понятна, однако, среднесрочные последствия в Берлине должны "внимательно изучить".

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.