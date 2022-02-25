Песков о санкциях США и ЕС: проблемы будут, но они решаемы

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25 февраля 2022, 14:34 Источник: ТАСС

Флаги США и Евросоюза, Jens Kalaene/globallook.com

Запрет на поставки в Россию элементов для высокотехнологичных отраслей в рамках санкций, вызовет некоторые проблемы, но они разрешимы за счет импортозамещения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер», - заявил Песков на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос журналистов о том, к каким последствиям для страны может привести запрет на поставки иностранных элементов для высокотехнологичных отраслей.

Песков сообщил, что страна живет под санкциями уже несколько лет, и за это время зависимость от поставок западных стран «планомерно сокращалась».

«Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение, полное импортозамещение», - заявил пресс-секретарь Путина, добавив, что «во многом эта цель достигнута».