Центробанк РФ: Apple Pay и Google Pay не будут действовать на картах подсанкционных банков

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 февраля 2022, 14:34

Платежные системы, Frank Duenzl/ picture alliance

Платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay прекратят обслуживание карт российских банков, на которые наложены санкции. Информацию сообщает в пятницу, 25 февраля, Центробанк.

Уточняется, что американская сторона наложила ограничения на такие российские банки, как ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. Однако, как уточняет источник регулятора, все выпущенные карты работают и будут работать впредь.

«Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции не смогут расплачиваться картами этих банков за границей», − значится в заявлении ЦБ, уточняя, что не сможет держатель карты также оплачивать покупки в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции.

При этом представитель Центробанка заявил, что пользоваться картами подсанкционных банков вне сервисов ApplePay, GooglePay держатели смогут, используя их как стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Ранее сегодня стало известно, что член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила о неизбежном отражении жестких финансово-экономических санкций ЕС и США против России на их же экономиках.