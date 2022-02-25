Сенатор Ольга Ковитиди: у России уже выработался политический иммунитет против санкций Запада

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25 февраля 2022, 13:41 Источник: RT

Джо Байден выступает с заявлением о санкциях против России, Liu Jie/globallook.com

Жесткие финансово-экономические санкции, введенные ЕС и США против России, неизбежно отразятся на из собственной экономике, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Ограничения возможности России в пользовании иностранными валютами, такими как доллар, евро, — все это лишь укрепит российский рубль», — заявила сенатор.

По ее мнению, за те годы, которые Россия живет под санкциями, у нее уже выработался «иммунитет» а вот западным странам есть смыл побеспокоиться о том, как новые санкции отразятся на них самих.

«У России на указанные методы уже выработался политический иммунитет, и в связи с этим мы хотим напомнить нашим внешнеполитическим оппонентам о том, что во внешней политике конструктивен исключительно равный диалог и последующее взаимовыгодное сотрудничество»,— заключила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что цель антироссийских санкций - «гарантировать величайшую экономическую боль России».