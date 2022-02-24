Центробанк начал валютные интервенции для поддержания курса рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 февраля 2022, 11:04 Источник: Банк России

фото с сайта ЦБ

На фоне проведения специальной военной операции, которую вынуждена была объявить Россия в связи с обострением ситуации в Донбассе и массовой эвакуации граждан на российскую территорию, США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.

После обвала в четверг, 24 февраля, на российской бирже торги возобновились, доллар подскакивал выше 86 рублей, евро почти до 100 рублей. Индекс Мосбиржи упал на 11,3%. Максимальное значение доллара на торговой сессии составило 89,6 рубля.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке Центробанк России принял решение начать валютные интервенции, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

«Банк России и финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — сообщается на официальном сайте регулятора.