Профессор ВШЭ Евгений Коган считает, что рубль ожидают непростые времена после признания ЛНР и ДНР

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 февраля 2022, 11:58 Источник: КП, BFM

фото: pixabay.com

Российский рынок испытал один из мощнейших обвалов за последние два года. После решения России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик российскую валюту начнет лихорадить. Такое мнение выразил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

В «черный понедельник» подскочил до отметки в 80 рублей, стоимость евро дошла до 90 рублей, индекс Мосбиржи обвалился на 11%, а акции госкомпаний просели на 15-18%.

Как отметил Коган, объёмы обвала рынка колоссальные и сравнимы с 2008 – 2009 годами. По его мнению, Запад в ответ примет жесткие антироссийские санкции. Эксперт добавил, что признание республик приведет к дальнейшему снижению курса рубля и котировок акций наших компаний. Но нефть и золото будут дорожать. Центробанк будет защищать рубль. Возможны и повышение ключевой ставки, и валютные интервенции. Другие эксперты не исключают, что вскоре ажиотаж уляжется и курс вернется к 75 рублям за доллар.

Руководство Центробанка РФ заявило о полном контроле развития ситуации на финансовом рынке страны.

К середине дня понедельника, 21 февраля, российский фондовый рынок активно терял позиции.