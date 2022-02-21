ОСН: российский фондовый рынок в понедельник, 21 февраля, теряет позиции

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21 февраля 2022, 15:16

фото: pixabay.com

К середине дня понедельника, 21 февраля, российский фондовый рынок активно теряет позиции. По состоянию на 14:25 индекс Мосбиржи обвалился на 7,47%, до 3139,86%. По данным Мосбиржи, индекс РТС упал на 8,62%, до 1271,35 пункта.

Национальная валюта теряет позиции вместе с акциями отечественных компаний. Американская валюта выросла до 77,78 рубля, евро — до 88,16 рубля.

Акции всех «голубых фишек» Мосбиржи снижаются больше чем на процент, - сообщает Общественная служба новостей. Прочнее всех держатся «Полюс» (минус 1%, до 12 756 рубля), «Северсталь» (минус 3,19 %, до 1583,8 рубля) и «Полиметалл» (минус 3,32%а, до 1185,3 рубля). На 10,84%, до 498,6 рубля упали акции VK, на 10,35%, до 1325 — акции Ozon, а на 8,81%, до 73,41 рубля — акции «Русала».

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин ранее предупреждал россиян о самой опасной санкции США - запрет расчетов в долларах. Эксперт пояснял, что это скажется на заморозке счетов ведущих банков России в Банке Америки.