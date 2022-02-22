Центробанк заявил о полном контроле на финансовом рынке России

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22 февраля 2022, 11:28

Центробанк РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Руководство Центробанка Российской Федерации заявило о полном контроле развития ситуации на финансовом рынке страны. Регулятор готов принять необходимые решения ради поддержания стабильного курса.

На сайте Банка России отражены распоряжения, направленные на адаптацию финансового сектора к возросшей волатильности.

Во-первых, финансовые организации имеют возможность до 1 октября текущего года в отчетности указывать акции и облигации по рыночной стоимости, установленной на 18 февраля 2022 года.

Во-вторых, ЦБ позволяет кредитным организациям использовать до 1 октября 2022 года значения курсов иностранных валют для расчета обязательных нормативов, установленных на 18 февраля текущего года.

В целом, Центробанк продолжит мониторинг ситуации на финансовых рынках и внедрять дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.

Напомним, 11 февраля, стало известно, что Центробанк лишил лицензии расчетный банк системы переводов WebMoney, платежная система перестала осуществлять транзакции между российскими пользователями.