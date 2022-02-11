Центробанк лишил лицензии расчетный банк системы переводов WebMoney

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11 февраля 2022, 09:07 Источник: Банк России

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Банк России в пятницу, 11 февраля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк «ККБ». Банк «ККБ» является расчетным банком системы переводов WebMoney.

О лишении лицензии у расчетного банка WebMoney сообщается сегодня на сайте регулятора. ЦБ принял такое решение в соответствии с законодательством. Банк «ККБ» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. По величине активов ККБ занимал 164 место в банковской системе РФ.

Банк «ККБ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.