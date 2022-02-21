Экономист Адамидов заявил, что санкционные возможности Запада исчерпаны

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21 февраля 2022, 20:06

флаг Евросоюза, pixabay.com

Экономист Дмитрий Адамидов заявил в понедельник, 21 февраля, что у Европейского союза нет инструментов по давлению на Российскую Федерацию, а любые новые рестрикции ударят и по экономике Европы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции в настоящий момент являются самым мощным рычагом давления. Она также пригрозила Москве полной изоляцией от ключевых финансовых рынков мира.

"Санкционные угрозы фон дер Ляйен являются частью политической риторики ЕС", – заметил Дмитрий Адамидов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" и уточнил, что эти высказывания рассчитаны на европейскую аудиторию. Эксперт обратил внимание на то, что чиновники в Европе более осторожны в своих заявлениях по энергоэкспорту РФ, чем по другим направлениям антироссийских санкций.

Экономист отметил, что санкционные возможности Запада уже исчерпаны, вследствие чего Евросоюз не сможет оказать давление на российскую экономику или заставить Москву идти на уступки по украинскому кризису.