Bloomberg: главы МИД ЕС одобрили санкции против пятерых российских граждан

Аргументы Недели → В мире 13+

21 февраля 2022, 16:27 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Главы МИД стран Европейского союза одобрили санкции против пяти российских граждан за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС в понедельник передало, что министры иностранных дел ЕС сегодня одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в 2021 году.

В сообщении отмечается, что эти меры не связаны с эскалацией ситуации на Украине в настоящее время.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября 2021 года. В октябре киевские власти ввели персональные санкции против 237 человек за организацию голосования "в Крыму и в Донбассе", хотя в ДНР и ЛНР не было избирательных участков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с главами МИД Евросоюза призывал их немедленно вводить некоторые санкции против России, поскольку основания для этого уже есть.