Глава МИД Украины Кулеба на переговорах с главами МИД ЕС призвал срочно ввести против России хотя бы отдельные санкции

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21 февраля 2022, 14:56 Источник: ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с главами МИД Евросоюза призывал их немедленно вводить некоторые санкции против России, поскольку основания для этого уже есть.

Дмитрий Кулеба после возвращения из Брюсселя со встречи с главами МИД стран ЕС в понедельник на брифинге рассказал: "Я призвал ЕС утвердить сейчас хотя бы отдельные санкции против Российской Федерации, так как для этого есть основания".

Как утверждает глава МИД Украины, в ЕС "есть готовность применять против России полный пакет самых тяжелых санкций", но сейчас идет обсуждение, в какой именно момент это должно состоятся.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности применить «самый мощный рычаг» давления на Россию в случае «вторжения» на территорию Украину. Ляйен пояснила, что Европа намерена ввести новые экономические санкции против России, которые практически отрежут страну от международных финансовых рынков.