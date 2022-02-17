На Московской бирже усилилось падение рубля и акций на фоне ситуации в Донбассе

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17 февраля 2022, 12:20

Московская биржа, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Российский рынок акций утром в четверг, 17 февраля, продолжил резкое снижение за ведущими фондовыми площадками и нефтью (Brent просела к $94 за баррель) после значительного повышения накануне.

Эксперты связывают эту тенденцию с локальным ослаблением геополитической напряженности вокруг Украины и России;. Индекс Московской Биржи открыл торги ниже рубежа 3600 пунктов.

«К 11:10 индекс МосБиржи составил 3584,34 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1492,2 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%. Доллар вырос до 75,64 руб., подорожав на 39 копеек», − сообщает РБК.

Напомним, 15 февраля стало известно, что курс рубля вырос на фоне заявления о возвращении войск РФ после учений в Белоруссии по гарнизонам.