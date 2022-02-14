Причин для роста экономики нет

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 февраля 2022, 13:53

Сохранение консервативного характера экономической и денежной политики позволяет расти отечественной экономике не более чем на 1,7% в год. Это приводит к отставанию от среднемирового уровня развития.



Если цены на нефть будут оставаться на уровне 63 долларов за баррель, то Россия сможет сохранить определённый темп экономического развития. Но из-за риска энергоперехода часть углеводородов окажется невостребованной. Внутренние домашние хозяйства не смогут использовать высвободившиеся с внешнего рынка объёмы нефти и газа. Но даже при оптимистическом прогнозе и сохранении спроса на полезные ископаемые, причин для роста экономики в стране нет.



При консервативном сценарии экономического развития торговый баланс будет уменьшен. Рубль ослабнет, инфляция возрастёт. Через восемь лет доллар может подорожать до 108 рублей. На Западе ранее заявляли о способности российской экономики выживать в условиях санкций, но без устойчивого развития. По сути, российские чиновники сидят и ждут, как сложится цена на углеводороды. Рост ВВП в России, являющейся сырьевым придатком КНР и Европы, не может быть выше, чем в данных государствах, полагает специалист Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.



