Экономист Грибов: проблема с дизельным топливом в ЕС носит рукотворный характер и вызвана экологической пропагандой

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 февраля 2022, 13:12

дизель, pixabay.com

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в понедельник заявил, что проблема с дизельным топливом в Евросоюзе носит рукотворный характер и вызвана экологической пропагандой.

Павел Грибов заявил, что тренд на зеленую энергетику родился несколько лет назал, вследствие чего инвестиции в переработку нефти были существенно снижены. Когда “зеленые” проекты начали становиться все более популярными, удар наносился именно по дизелю, поскольку на Западе полагают, что этот вид топлива с экологической точки зрения вреднее, чем бензин.

Цены, однако, растут на все виды топлива и сырьевых товаров. На ситуацию в настоящий момент влияют два фактора: восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и последствия колоссальной эмиссии 2020 года.

Павел Грибов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что в настоящий момент ведутся разговоры о замене двигателей внутреннего сгорания на электрокары и водород, однако речь идет о длительном процессе с неочевидным результатом. Это приведет к тому, что бензин и дизель продолжат доминировать на европейской территории, а борьба с ними обернется высокими ценами на топливо.