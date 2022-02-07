Боррель: Россия использует поставки энергии в качестве оружия против Европы

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7 февраля 2022, 18:53 Источник: РИА Новости

Жозеп Боррель, фото: Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия использует поставки энергии в Европу в качестве оружия в период роста мировых цен на топливо.

Боррель пояснил, что в своей геополитической игре Россия не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру.

В странах ЕС наблюдается ощутимый всплеск цен на газ с весны прошлого года.

При этом ранее Боррель говорил, что Россия не виновата в европейском энергокризисе, поскольку не раз предупреждала, что поставки голубого топлива могут прекратиться. Дипломат тогда отметил, что предупреждения Москвы вызывали беспокойство, но дальше слов о каких-то действиях никто не пошел.