Боррель заявил, что Россия не виновата в европейском энергокризисе

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1 февраля 2022, 21:46 Источник: Экономика сегодня

Жозеп Боррель, фото: Florian Gaertner/photothek.net v/ globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не предприняли действий для предотвращения энергетического кризиса, хотя Россия не раз предупреждала, что поставки газа могут прекратиться.

Боррель отметил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе. По его словам, предупреждения Москвы вызывали беспокойство, но дальше слов о каких-то действиях никто не пошел. По его словам, странам следовало предпринимать реальные шаги, чтобы хорошо подготовиться к зиме и обеспечить регион достаточным количеством топлива.

«Да, такие знаки были. Мы не должны драматизировать. Мы должны отдавать себе отчет в том, что происходит, но не нагнетать еще большее напряжение посредством заявлений или действий»,- резюмировал Боррель.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев выразил мнение, что «Северный поток – 2» даст немецким потребителям возможность сократить счета за газ.

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