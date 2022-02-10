Российскую экономику спасёт двойная циркуляция по-китайски

Давление Запада на Китай заставило государство пересмотреть экономическую стратегию. Поднебесная стала развиваться по принципу двойной циркуляции. Основное внимание было уделено внутреннему развитию. Зависимость от экспорта сократилась. В итоге китайское население получило широкий доступ ко всем благам цивилизации и технологиям.
России стоило бы изучить собственные уязвимости. Из-за внешних политических ограничений российские нефть и газ могут оказаться под запретом. Если полной остановки экспорта и не произойдёт, то определённая часть окажется просто невостребованной. А возможностей для поставок газа собственному населению в стране нет. Для этого не подготовлена инфраструктура даже при наличии острого спроса на «голубое топливо» у населения. В ряде регионов котельные продолжают работать на мазуте и угле, а население отапливается по «старинке» дровами.
Конечно, российские чиновники сколотили значительную золотовалютную кубышку. Но её может хватить ненадолго в случае остановки экспорта. А если социальные условия населения ухудшаться, то оно перестанет быть лояльным к власти. Игнорирование уроков китайской трансформации может дорого обойтись России.
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