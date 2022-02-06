Лидер ХДС Мерц призвал США не вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком – 2»

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6 февраля 2022, 13:13 Источник: Bild

депутат бундестага Фридрих Мерц, Bernd von Jutrczenka/dpa

Председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что в Германии выступают против вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию с запуском газопровода "Северный поток — 2".

Фридрих Мерц подчеркнул, что США были и останутся самыми главными союзниками Германии, однако в Берлине также рассчитывают на то, что Вашингтон не будет вмешиваться "чисто европейский вопрос" – строительство "Северного потока – 2".

Политик добавил, что пока европейским странам не удалось прийти к общему знаменателю в вопросе строительства и запуска газопровода.