Политолог Вершинин: попытки США найти альтернативные поставки газа обернутся для ЕС новой волной энергетического кризиса

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 февраля 2022, 14:11

газовая плита, pixabay.com

Политолог Александр Вершинин заявил, что обещания властей Соединенных Штатов Америки найти альтернативные поставки газа обернутся для Европейского союза новой волной энергетического кризиса.

Александр Вершинин заявил, что ФРГ не хватает газа, но Вашингтон не может предложить альтернативу, поскольку реальных поставщиков больших объемов топлива для ЕС, кроме России, сейчас нет.

Политолог в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что вместо участия в преодолении газового кризиса в Европе Штаты продолжают вести антироссийскую кампанию и угрожать новыми санкциями, чтобы заморозить "Северный поток – 2". По мнению Вершинина, это ведет к обострению отношений между Евросоюзом и США, так как европейцы не хотят повторить ситуацию этой зимы в следующем сезоне.