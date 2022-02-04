Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что от поведения России зависит, будет ли запущен «Северный поток – 2»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках беседы с журналистами в пятницу, 4 февраля, заявила, что запуск газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от действий России.
Урсула фон дер Ляйен сообщила представителями СМИ, что в сложившемся остром кризисе все будет зависеть от позиции России.
Глава ЕК подчеркнула, что Российская Федерация "оказывает военное давление на Украину", а также использует газ как "рычаг воздействия" на Европейский союз. Именно поэтому, по мнению фон дер Ляйен, "Северный поток – 2" нельзя исключать из санкционного списка.
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