Немецкий депутат Котре назвал «глупым нанесением ущерба экономике» отказ от «Северного потока – 2»

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4 февраля 2022, 08:24 Источник: ТАСС

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что использование газопровода «Северный поток-2» в качестве средства давления на Россию было «крайне неумным решением».

«Использование "Северного потока - 2" в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред»,- пояснил он.

Котре отметил, что надежное германо-российское энергетическое партнерство существует уже много десятилетий, в том числе в сложные времена, и полезно обеим сторонам. По его словам, использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем немецкое правительство и администрация США обвиняют Москву и за что грозят санкциями.

Парламентарий считает, что запуск «Северного потока – 2» станет «необходимым сигналом разрядки», а отказ от трубопровода – «глупым нанесением ущерба собственной экономики».

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев выразил мнение, что «Северный поток – 2» даст немецким потребителям возможность сократить счета за газ.

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