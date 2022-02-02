Экономический эксперт Грибов: даже без жестких американских санкций российский рынок в ближайшее время ждет негативный сценарий

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2 февраля 2022, 15:22 Источник: "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Напряженная геополитическая обстановка оказывает негативное влияние на российскую экономику. И даже если ситуация благополучно разрешится, последствия конфронтации будут давать о себе знать достаточно долго. Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

«На российскую экономику воздействует угроза постоянных санкций и эскалации обстановки на внешнем фронте. Такие моменты всегда тормозят заключение будущих контрактов из-за риска неопределенности», - пояснил эксперт.

По его словам, за период конфронтации, российский рынок существенно просел: упали акции крупных компаний, включая Сбербанк, Yandex, «Норильский никель», «Роснефть» и многих других. «Проблема существует, и она носит масштабный характер. Даже если представить, что ситуация разрешится, то она эхом будет отдаваться все первое полугодие 2022 года даже без введения жесткого варианта американских санкций», - заявил Грибов.

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