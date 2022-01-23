Газета The Telegraph сообщила, что Великобритания может поддержать инициативу отключения России от SWIFT

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23 января 2022, 09:52 Источник: The Telegraph

флаг Великобритании, pixabay.com

Издание The Telegraph выпустило материал, в котором говорится, что Великобритания может поддержать отключение России от международной платёжной системы SWIFT при эскалации напряжённости вокруг Украины.

В газете приводится информация источника, близкого к британскому премьер-министру, согласно которой, страна работает через Североатлантический альянс и в тесном сотрудничестве с властями США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания.

Уточняется, что премьер Великобритании Борис Джонсон планирует обсудить с лидерами стран G7 создание санкционной коалиции, которая будет принимать целенаправленные меры против олигархов, поддерживающих президента РФ Владимира Путина.

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