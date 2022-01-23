Депутат Рады Кучеренко заявил, что Украина не сможет заблокировать сертификацию «Северного потока – 2»

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил представителям СМИ, что страна не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что украинская сторона будет привлечен к процессу сертификации проекта.
Алексей Кучеренко в свою очередь подчеркнул, что ключевой задачей министра является не сообщать "плохие новости". Депутат Рады заявил, что Киев не принимает участия в процессе, а вопрос о сертификации "Северного потока – 2" рассматривает по своей процедуре Еврокомиссия. Кучеренко добавил, что газопровод все равно "будет", более того, это понимают все.
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