Депутат Завальный заявил о наличии возможности быстрой сертификации «Северного потока – 2»

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21 января 2022, 19:21 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в пятницу заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет сертифицирован быстро, если в Европе будет принято политическое решение об этом.

Павел Завальный выразил уверенность в том, что не было никаких препятствий, чтобы сертифицировать газопровод в январе, поскольку для этого есть все необходимое. "Но пошла затяжка чисто политическая, я бы даже сказал геополитическая", – подчеркнул глава комитета ГД по энергетике.

Завальный уточнил, что вина в подобном затягивании лежит на США, так как европейские партнеры занимают не очень активную позицию.

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