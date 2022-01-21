Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» может обеспечить надежность энергоснабжения Европы

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21 января 2022, 18:14 Источник: Der Spiegel

канцлер Австрии Карл Нехаммер, Martin Juen via www.imago-images/www.imago-images.de

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в рамках беседы с журналистами в пятницу, 21 января, заявил, что газопровод "Северный поток - 2" способен обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в Европу.

Карл Нехаммер подчеркнул, что "Северный поток – 2" является необходимым для обеспечения безопасности поставок ресурсов в Европу техническим сооружением.

По словам канцлера Австрии, важно, чтобы на европейском уровне действия проводились скоординированно. Политик выразил мнение, что сам по себе трубопровод не следует рассматривать как угрозу, особенно, когда речь идет о надежности энергоснабжения на европейской территории.

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