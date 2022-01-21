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Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»

, 16:49 Источник: РИА "Новости"

Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»
флаг Евросоюза, pixabay.com

Еврокомиссия намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку – 2" в процессе сертификации вышеуказанного проекта. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, представитель пресс-службы ЕК.

"Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации", – заявили сегодня днем в Еврокомиссии.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством Европейского союза ЕК должна вынести собственное мнение на проект решения германского регулятора о выдаче сертификата "Северному потоку – 2".

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Экономика

Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»

Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»

Еврокомиссия намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку – 2" в процессе сертификации вышеуказанного проекта. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, представитель пресс-службы ЕК.

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