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В Минэкономики ФРГ заявили, что запасов газа в стране хватит на восемнадцать дней

, 19:07 Источник: РИА "Новости"

В Минэкономики ФРГ заявили, что запасов газа в стране хватит на восемнадцать дней
газовые трубы, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

В Минэкономики ФРГ сообщили во вторник, 18 января, что запасов газа в Германии осталось на восемнадцать дней. Согласно последней информации, хранилища страны в настоящий момент заполнены на 50,6%.

Вышеуказанный ответ Министерства экономики последовал после депутатского запроса из бундестага. Подчеркивается, что расчеты соответствуют ситуации по состоянию на 11 января 2022 года.

Согласно сводному реестру хранилищ европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газа на территории Германии с такой заполненностью хранилищ хватит на 17,7 суток.

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