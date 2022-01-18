Бывший министр энергетики Ольга Буславец считает, что Украина может начать воровство газа из России

Аргументы Недели → В мире 13+

18 января 2022, 13:07 Источник: РИА Новости

Ольга Буславец, фото: facebook.com/olhabuslavets

Бывший министр энергетики Ольга Буславец предполагает, что Украина может начать воровство газа из России. Буславец - заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики.

По ее мнению, компания "Нафтогаз" может пойти на отбор российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива.

По данным Буславец, в настоящее время в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления, а дефицит голубого топлива в первом квартале составляет порядка двух миллиардов кубов.

Украинская чиновница написала в Facebook, что "Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных морозами".

Ольга Бусловец раскрыла, что "Нафтогаз" переживает "глубокий финансовый дефицит", средств на импорт газа у него нет. Как она полагает, украинским властям придется искать для компании от двух до трех миллиардов долларов.

Буславец назвала три сценария, которые останутся у Киева. Первый - сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Второй — ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, тогда дома украинцев останутся без отопления и горячей воды. Третий вариант недопустим, но очень вероятен — отбирать российский газ из транзитного потока.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости