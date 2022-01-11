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США дополнительно выделят более 300 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану

, 15:35 Источник: Белый дом

США дополнительно выделят более 300 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану
Белый дом, pixabay.com

Во вторник стало известно, что США намерены дополнительно выделить более 308 миллионов долларов и миллион доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана.

В пресс-релизе Белого дома уточнили, что общий объем гуманитарной помощи Афганистану от Соединенных Штатов Америки с октября прошлого года достигает почти 782 миллионов долларов.

Известно, что агентство США по международному развитию направит помощь афганской стороне через независимые гуманитарные организации. "Мы поддерживаем народ Афганистана", – подчеркнули во вторник в американской администрации.

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