Политолог Аббас Галлямов о скором выводе ОДКБ из Казахстана: «боязнь получить второй Афганистан перевесила любовь к экспансии»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2022, 12:15 Источник: Свободная пресса

Аббас Галлямов, фото из соцсети

Политолог Аббас Галлямов прокомментировал скорый вывод миротворческого контингента из Казахстана. Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ в стране и объявил, что вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня.

Выступая перед депутатами казахстанского парламента, Токаев сообщил, что процесс займет не более 10 дней.

Аббас Галлямов отметил, что президенту России Владимиру Путину, несмотря на его ностальгию по СССР и желание видеть СНГ зоной особых интересов нашей страны, хватило адекватности, чтобы не лезть в Казахстан надолго,- сообщает «Свободная пресса».

«Боязнь получить второй Афганистан перевесила любовь к экспансии. Всё-таки фактор общественного мнения — казахского ли, отечественного ли, международного ли — полностью со счётов Кремль ещё не списал», — написал политолог в соцсети.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости