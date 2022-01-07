Глава МИД Франции Ле Дриан допустил закрытие «Северного потока – 2» в случае обострения ситуации на Украине

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 января 2022, 15:44 Источник: BFMTV

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу заявил, что в случае обострения ситуации на Украине среди ответных мер может обсуждаться возможность закрытия газопровода "Северный поток 2".

"Это в первую очередь вопрос Германии", – заметил Жан-Ив Ле Дриан и уточнил, что Франция по теме "Северного потока – 2" всегда демонстрировала большую сдержанность.

Глава французского МИД, однако, допустил, что если "будет новая агрессия на Украине", вопрос закрытия газопровода начнет обсуждаться, более того стратегические последствия в целом будут серьезными. Дипломат, однако, уточнил, что это не значит, что не надо говорить с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости