Депутат Ананских: немцев удивляет затягивание согласования запуска «Северного потока - 2»

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7 января 2022, 13:58 Источник: RT

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал сообщение о том, что 70% населения Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток - 2».

«Безусловно, проект важен в первую очередь для немцев, а потом уже для Европы. Газ, который поступит по «Северному потоку - 2», будет дешёвым для немецких домовладений и компаний. С учётом того, что сейчас на рынке газ очень дорогой, все понимают, что запуск «Северного потока - 2», безусловно, позволит снизить цены на газ»,- высказал он RT.

Ананских отметил, что на фоне повышения цен на голубое топливо затягивание согласования запуска трубопровода удивляет. Эксперты считает, что такие действие также удивляют немцев.

«Совершенно необъяснимо, зачем тянуть с запуском, когда это снизит цены на газ в Европе и мире. В этом заинтересованы все»,- резюмировал депутат.

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