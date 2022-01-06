Правительство Казахстана на полгода ограничило цены на топливо и коммунальные услуги

В четверг правительство Казахстана ввело сроком на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин. Кроме того, на фоне акций протеста был объявлен мораторий на повышение коммунальных тарифов.
Уточняется, что на 180 дней были установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автомобилей на АЗС в Казахстане. На тот же срок введено государственное ценовое регулирование на продажу бензина и дизельного топлива.
Более того, правительство страны объявило мораторий на повышение тарифов на тепло-, газо-, электро- и водоснабжение, а также на водоотведение сроком на 180 дней и на шесть месяцев запретило вывоз за рубеж крупного и мелкого скота в целях стабилизации цен.
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